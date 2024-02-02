«Ботафого» совершил рекордный трансфер в истории Бразилии

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 20 млн евро, что является новым рекордом в истории бразильского футбола. До этом самым дорогим трансфером в Бразилии был переход нападающего Габриэля Барбозы из миланского «Интера» во «Фламенго» за 17,5 млн евро.

«Ботафого» подписал с 23-летним Энрике контракт до конца 2028 года.