«Ботафого» совершил рекордный трансфер в истории Бразилии
Бразильский футбольный клуб «Ботафого» приобрел вингера испанского «Бетиса» Луиса Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Бразильский футбольный клуб «Ботафого» приобрел вингера испанского «Бетиса» Луиса Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 20 млн евро, что является новым рекордом в истории бразильского футбола. До этом самым дорогим трансфером в Бразилии был переход нападающего Габриэля Барбозы из миланского «Интера» во «Фламенго» за 17,5 млн евро.
«Ботафого» подписал с 23-летним Энрике контракт до конца 2028 года.
Луис Энрике является воспитанником «Флуминенсе». Летом 2022 года «Бетис» приобрел бразильца за восемь миллионов евро. За испанский клуб Энрике провел 64 матча, в которых забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.