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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ботафого» совершил рекордный трансфер в истории Бразилии

Бразильский футбольный клуб «Ботафого» приобрел вингера испанского «Бетиса» Луиса Энрике. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: AP 2023

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 20 млн евро, что является новым рекордом в истории бразильского футбола. До этом самым дорогим трансфером в Бразилии был переход нападающего Габриэля Барбозы из миланского «Интера» во «Фламенго» за 17,5 млн евро.

«Ботафого» подписал с 23-летним Энрике контракт до конца 2028 года.

Луис Энрике является воспитанником «Флуминенсе». Летом 2022 года «Бетис» приобрел бразильца за восемь миллионов евро. За испанский клуб Энрике провел 64 матча, в которых забил четыре мяча и отдал десять результативных передач.

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