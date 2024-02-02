Рыцарь на коне. Артуро Видаль был ярко представлен в «Коло-Коло»

В присутствии 35 тысяч болельщиков на стадионе «Монументаль» в Сантьяго состоялась официальная презентация Артуро Видаля в качестве игрока «Коло-Коло».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240387" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На стадион полузащитник прилетел на вертолете. Затем в рыцарском облачении проскакал по футбольному полю с мечом наперевес. Видаль, голову которого венчала корона, приветствовал многотысячную толпу.

Воспитанник «Коло-Коло» в 2007 году отправился играть в европейские клубы. Артуро Видаль защищал цвета таких клубов как леверкузенский «Байер», «Ювентус», «Бавария», «Барселона» и «Интер». Последние сезоны полузащитник провел, играя за бразильские клубы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».