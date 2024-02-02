Рыцарь на коне. Артуро Видаль был ярко представлен в «Коло-Коло»
36-летний чилиец спустя 17 лет вернулся в родной клуб.
36-летний чилиец спустя 17 лет вернулся в родной клуб.
В присутствии 35 тысяч болельщиков на стадионе «Монументаль» в Сантьяго состоялась официальная презентация Артуро Видаля в качестве игрока «Коло-Коло».
На стадион полузащитник прилетел на вертолете. Затем в рыцарском облачении проскакал по футбольному полю с мечом наперевес. Видаль, голову которого венчала корона, приветствовал многотысячную толпу.
Воспитанник «Коло-Коло» в 2007 году отправился играть в европейские клубы. Артуро Видаль защищал цвета таких клубов как леверкузенский «Байер», «Ювентус», «Бавария», «Барселона» и «Интер». Последние сезоны полузащитник провел, играя за бразильские клубы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе».
Артуро Видаль провел 142 матча за сборную Чили, в которых забил 34 мяча. В составе национальной сборной он дважды побеждал на Копа Америка — в 2015 и 2016 годах.