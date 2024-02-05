В Бразилии футболист сыграл рукой в штрафной, благодаря вратаря за сейв: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240402" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник бразильского «Мараньяна» Янн Бальдез в матче с АБС привез пенальти на 90+7-й минуте, похлопав по мячу рукой, пытаясь похвалить своего вратаря за важнейший сейв при счете 2:1.

Голкипер отразил удар с пенальти, но соперник сравнял счет после добивания — 2:2.