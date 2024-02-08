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13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Бакаев и его агент не считают уход из «Спартака» ошибкой

Российский полузащитник Зелимхан Бакаев в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна заявил, что не считает ошибкой переход из московского «Спартака» в «Зенит».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В этом сезоне 27-летний футболист на правах аренды выступает в чемпионате ОАЭ за клуб «Аль-Вахда».

«Не было ли ошибкой переходить в команду, когда мой конкурент лучший футболист лиги Малком? На тот момент он еще не самый лучший был. Именно когда
я перешел, он вышел на какой-то сверхуровень, он начал забивать.

Мотивировал ли я его? Я не знаю. Малком очень мощно начал играть. Каждая игра результативное действие. Сумасшедший сезон провёл. И я за него очень рад. Потому что с первого дня, как я пришел, он меня поддерживал, помогал», — сказал Бакаев.

Агент футболиста Герман Ткаченко также считает, что решение перейти в «Зенит» было верным.

«Трансфер в “Зенит” — это не ошибка. Это не лучший этап карьеры, но это было то, что ответственно нужно было принимать. В приоритете был переход за границу, именно в Европу, вместе с продлением со “Спартаком”. Он в душе этого очень хотел, но ни то, ни другое не получилось», — рассказал Ткаченко.

Бакаев является воспитанником московского «Спартака», за первую команду которого он выступал с 2015 по 2022 год. На его счету 105 матчей, в которых он забил 14 матчей и сделал 29 голевых передач. В «Спартаке» Бакаев становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок России.

Летом 2022 года Бакаев на правах свободного агента перешел в «Зенит», подписав контракт на три года. За петербургский клуб футболист провел 34 матча, в которых забил три мяча и отдал три голевых передачи. В «Зените» Бакаев впервые в карьере стал чемпионом России.

 Бакаев и его агент не считают уход из «Спартака» ошибкой
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