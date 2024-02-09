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08:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Здесь я, не Месси». Роналду ответил фанатам «Аль-Хиляля»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на поведение болельщиков «Аль-Хиляля» (0:2) в товарищеском матче, скандировавших имя Лионеля Месси. Об этом сообщает Infobae.

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Источник: Reuters

Накануне команды провели товарищескую игру за трофей Riyadh Season. Во время матча болельщики «Аль‑Хиляля» неоднократно скандировали имя Лионеля Месси. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам и произнес: «Здесь я, а не Месси».

Роналду, которому на этой неделе исполнилось 39 лет, провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой во втором тайме. Всего звездный португалец сыграл за саудовский клуб 44 матча, в которых забил 38 мячей и сделал 13 голевых передач.

«Аль-Наср» идет в чемпионате Саудовской Аравии на втором месте, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на семь очков.

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