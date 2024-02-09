«Здесь я, не Месси». Роналду ответил фанатам «Аль-Хиляля»

Накануне команды провели товарищескую игру за трофей Riyadh Season. Во время матча болельщики «Аль‑Хиляля» неоднократно скандировали имя Лионеля Месси. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам и произнес: «Здесь я, а не Месси».

Роналду, которому на этой неделе исполнилось 39 лет, провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой во втором тайме. Всего звездный португалец сыграл за саудовский клуб 44 матча, в которых забил 38 мячей и сделал 13 голевых передач.