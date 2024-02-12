«Столько в ФИФА и УЕФА умников»: Ловчев — о синих карточках

Ранее в СМИ сообщили, что Международный совет футбольных ассоциаций согласовал внедрение синих карточек в правила игры. Согласно источнику, после того как футболисту показали синюю карточку, он будет удален на 10 минут, две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению — игроку покажут красную карточку.

«Сейчас много говорят о том, что нужно ввести какие‑то карточки разного цвета. Мне кажется, это не особо привьется. Столько в этих ФИФА и УЕФА умников, которые хотят футбол во что‑то другое превратить», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».