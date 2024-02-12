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19:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Столько в ФИФА и УЕФА умников»: Ловчев — о синих карточках

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал ФИФА и УЕФА за введение синих карточек.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщили, что Международный совет футбольных ассоциаций согласовал внедрение синих карточек в правила игры. Согласно источнику, после того как футболисту показали синюю карточку, он будет удален на 10 минут, две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению — игроку покажут красную карточку.

«Сейчас много говорят о том, что нужно ввести какие‑то карточки разного цвета. Мне кажется, это не особо привьется. Столько в этих ФИФА и УЕФА умников, которые хотят футбол во что‑то другое превратить», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Позднее в СМИ появилась информация, что Международный совет футбольных ассоциаций не будет объявлять о скором введении синих карточек из-за негативной реакции на эту новость со стороны общественности, в том числе тренеров команд.

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«Столько в ФИФА и УЕФА умников»: Ловчев — о синих карточках
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