В Польше вратарь рухнул на газон от упавшей рядом бутылки: видео

В одном из эпизодов матча в Кожохару с трибун полетела бутылка, которая упала рядом с футболистом, при этом не задев его. Увидев бутылку, 28-летний вратарь «Погони» с криками рухнул на газон, изображая невероятную боль.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=8a871133bbfb00b8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240472" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действия игрока, вероятно, были связаны с желанием затянуть время и удержать победный результат в выездной игре против лидера чемпионата. В итоге «Погони» из Щецина, которая шла на шестом месте, удалось нанести «Шленску» третье поражение в чемпионате. Кожохару отразил в этом матче восемь ударов в створ и сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.