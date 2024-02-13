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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

В Польше вратарь рухнул на газон от упавшей рядом бутылки: видео

Румынский вратарь «Погони» Валентин Кожокару во время матча 20-го тура чемпионата Польши против «Шленска» (1:0) стал автором одной из самых нелепых футбольных симуляций.

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В одном из эпизодов матча в Кожохару с трибун полетела бутылка, которая упала рядом с футболистом, при этом не задев его. Увидев бутылку, 28-летний вратарь «Погони» с криками рухнул на газон, изображая невероятную боль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действия игрока, вероятно, были связаны с желанием затянуть время и удержать победный результат в выездной игре против лидера чемпионата. В итоге «Погони» из Щецина, которая шла на шестом месте, удалось нанести «Шленску» третье поражение в чемпионате. Кожохару отразил в этом матче восемь ударов в створ и сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

В нынешнем сезоне Кожокару принял участие в 19 матчах, в которых он пропустил 25 мячей и шесть встреч сыграл «на ноль». «Погонь» арендовала вратаря у бельгийского клуба «Левен». До этого он выступал в чемпионате Украины за «Днепр-1».

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