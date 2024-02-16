«Интер Майами» не смог обыграть первый клуб Лионеля Месси

Счет в матче был открыт на 64-й минуте, когда гаитянский нападающий «Интер Майами» Шнайдер Боргелин замкнул головой подачу с углового. На 83-й минуте полузащитник «Ньюэллс» Франко Диас воспользовался грубой ошибкой защитника «Интер Майами» и сравнял счет в матче.

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 60-й минуте. 36-летний аргентинец впервые в карьере сыграл против клуба, где он начинал свой футбольный путь.

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в Росарио — родном городе Лионеля Месси. Он провел в академии этого клуба шесть лет, после чего в возрасте 13 лет перебрался в академию «Барселоны». Месси неоднократно говорил в интервью, что хотел бы закончить свою карьеру именно в «Ньюэллс».

Стоит отметить, что «Ньюэллс Олд Бойз» является родным клубом и для главного тренера «Интер Майами» Херардо Мартино. 61-летний специалист является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей (505) и признавался болельщиками лучшим игроком за всю его историю. В 2012 году Мартино вернулся «Ньюэллс Олд Бойз» в качестве главного тренера, откуда спустя полтора года перебрался в «Барселону».