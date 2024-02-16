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10:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар начал тренировки в «Аль-Хиляле» после серьезной травмы

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар вернулся в расположение клуба и начал восстановительные тренировки после травмы, полученной в матче отборочного турнира к ЧМ-2026.

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Источник: Reuters

«Бразильский форвард Неймар начал восстановительные тренировки в “Аль-Хиляле” после операции на колене», — сообщила пресс-служба клуба в одной из своих соцсетей.

Напомним, Неймар травмировал колено в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Бразилии в той игре уступила Уругваю со счетом 0:2. У нападающего выявили повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Оперировавший Неймара бразильский врач Родриго Ласмар назвал его травму самой серьезной в карьере.

В декабре врач сборной Бразилии заявил, что Неймар не сыграет за национальную команду на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.

Неймар перешел из французского «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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