Неймар начал тренировки в «Аль-Хиляле» после серьезной травмы

«Бразильский форвард Неймар начал восстановительные тренировки в “Аль-Хиляле” после операции на колене», — сообщила пресс-служба клуба в одной из своих соцсетей.

Напомним, Неймар травмировал колено в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Бразилии в той игре уступила Уругваю со счетом 0:2. У нападающего выявили повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Оперировавший Неймара бразильский врач Родриго Ласмар назвал его травму самой серьезной в карьере.

В декабре врач сборной Бразилии заявил, что Неймар не сыграет за национальную команду на Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.