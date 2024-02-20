Выпущенный из тюрьмы Франции фанат рассказал об отношении к нему

Косов вернулся в Россию сегодня, 20 февраля.

Павла Косова и еще одного болельщика Михаила Ивкина арестовали в 2018 году в Германии, когда они направлялись на матч «Спартака» в Бильбао. Основанием для задержания стало участие болельщиков в беспорядках в Марселе на Евро-2016.

«Условия в заключении были нормальными, как у всех. Сотрудники относились ко мне, как и к остальным. Они не разделяют заключенных на “русский” или “не русский”. Окружение у меня было более-менее нормальным. В основном арабы, африканский континент.

Я ощущал поддержку из России. Могу отметить один важный момент: жаль, не было большей поддержки до суда и во время суда. Возможно, все это разрешилось бы намного быстрее. Михаила Ивкина видел лично последний раз, когда он уходил из нашей камеры. После суда мы немного пожили вместе. Но на днях мы с ним контактировали, переписывались. От него была поддержка с момента его выхода из моей камеры и до сегодняшнего дня. Я чувствовал эту поддержку, я благодарен Михаилу, его друзьям и близким«, — приводит слова Косова “РИА Новости Спорт”.

В 2020 году суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского фаната после окончания матча между сборными России и Англии на Евро-2016. В драке между российскими и английскими фанатами участвовало более 200 человек. Косова приговорили к 10 годам тюрьмы, а Ивкину назначили наказание сроком на три года. Время проведенное под следствием зачли в срок наказания, поэтому Михаила Ивкина 1 января 2021 года депортировали в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.