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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Алекс Фергюсон выиграл около 1 млн фунтов на скачках

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон получил около 1 млн фунтов за победу своей лошади на скачках в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2023

82-летний Фергюсон вместе с другими инвесторами владеет конюшней, в которую входит жеребец по кличке Spirit Dancer. Как раз он выиграл престижный турнир в Эр-Рияде, с призовыми в £944 тыс.

Ранее стало известно, что сэр Алекс Фергюсон купил самую дорогую скаковую лошадь в истории. Он приобрел шестилетнего жеребца по кличке Колдуэлл Поттер, который обошелся легендарному тренеру «МЮ» в £633 тыс. Шотландец перебил мировой рекорд, державшийся с 2019 года, когда британец Даррен Йейтс купил жеребца по кличке Интерконнектед за £620 тыс.

Фергюсон является давним поклонником конных скачек, которые пользуются в Англии популярностью.

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым он стал самым титулованным тренером в истории английского футбола. Под его руководством манкунианцы 13 раз стали чемпионами Англии, пять раз выиграли Кубок и десять раз Суперкубок Англии, а также четыре раза победили в Кубке Английской лиги. Также Фергюсон дважды привел «Юнайтед» к победе в Лиге чемпионов.

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