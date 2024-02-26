Алекс Фергюсон выиграл около 1 млн фунтов на скачках

82-летний Фергюсон вместе с другими инвесторами владеет конюшней, в которую входит жеребец по кличке Spirit Dancer. Как раз он выиграл престижный турнир в Эр-Рияде, с призовыми в £944 тыс.

Ранее стало известно, что сэр Алекс Фергюсон купил самую дорогую скаковую лошадь в истории. Он приобрел шестилетнего жеребца по кличке Колдуэлл Поттер, который обошелся легендарному тренеру «МЮ» в £633 тыс. Шотландец перебил мировой рекорд, державшийся с 2019 года, когда британец Даррен Йейтс купил жеребца по кличке Интерконнектед за £620 тыс.

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым он стал самым титулованным тренером в истории английского футбола. Под его руководством манкунианцы 13 раз стали чемпионами Англии, пять раз выиграли Кубок и десять раз Суперкубок Англии, а также четыре раза победили в Кубке Английской лиги. Также Фергюсон дважды привел «Юнайтед» к победе в Лиге чемпионов.