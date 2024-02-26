Месси вышел на матч с сыном Канье Уэста и Ким Кардашьян
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси», держа за руку сына Ким Кардашьян и Канье Уэста.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси», держа за руку сына Ким Кардашьян и Канье Уэста.
Ким Кардашьян опубликовала видео в одной из соцсетей подписав, что мечта сына сбылась. 8-летний Сейнт Уэст увлекается футболом. Кардашьян была несколько раз замечена на матчах клуба «Интер Майами» с сыном в футболке Лионеля Месси. Также Кардашьян публиковала в своих соцсетях фотографии с Килианом Мбаппе.
«Интер Майами» на выезде сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) в матче регулярного чемпионата МЛС. Месси помог избежать поражения команде, забив гол на второй минуте добавленного времени.