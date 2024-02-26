Месси вышел на матч с сыном Канье Уэста и Ким Кардашьян

Ким Кардашьян опубликовала видео в одной из соцсетей подписав, что мечта сына сбылась. 8-летний Сейнт Уэст увлекается футболом. Кардашьян была несколько раз замечена на матчах клуба «Интер Майами» с сыном в футболке Лионеля Месси. Также Кардашьян публиковала в своих соцсетях фотографии с Килианом Мбаппе.