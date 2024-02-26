Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
25.02
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
25.02
Реал
Севилья
10
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
21В Казани открылись Игры Будущего
11:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси вышел на матч с сыном Канье Уэста и Ким Кардашьян

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси», держа за руку сына Ким Кардашьян и Канье Уэста.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Ким Кардашьян опубликовала видео в одной из соцсетей подписав, что мечта сына сбылась. 8-летний Сейнт Уэст увлекается футболом. Кардашьян была несколько раз замечена на матчах клуба «Интер Майами» с сыном в футболке Лионеля Месси. Также Кардашьян публиковала в своих соцсетях фотографии с Килианом Мбаппе.

«Интер Майами» на выезде сыграл вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1) в матче регулярного чемпионата МЛС. Месси помог избежать поражения команде, забив гол на второй минуте добавленного времени.

 Во Франции на четыре матча дисквалифицировали Далера Кузяева
Месси вышел на матч с сыном Канье Уэста и Ким Кардашьян
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь