В Китае растянули футбольное поле между гор
В провинции Чжэцзян, в городе Юнкан растянули футбольное поле между гор, оно пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей.
В провинции Чжэцзян, в городе Юнкан растянули футбольное поле между гор, оно пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей.
Отмечается, что экстремальный аттракцион безопасен. За раз там могут находиться не более 50 человек. Каждый — весом до 90 килограммов.
Посетители этого поля могут лежать на сетке, бегать, а также играть с большим надувным мячом.