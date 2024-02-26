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17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В Китае растянули футбольное поле между гор

В провинции Чжэцзян, в городе Юнкан растянули футбольное поле между гор, оно пользуется популярностью как у туристов, так и у местных жителей.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что экстремальный аттракцион безопасен. За раз там могут находиться не более 50 человек. Каждый — весом до 90 килограммов.

Посетители этого поля могут лежать на сетке, бегать, а также играть с большим надувным мячом.


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