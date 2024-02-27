Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.02
Рома
Торино
32
Футбол. Зарубежный
26.02
Фиорентина
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
26.02
Жирона
Райо Вальекано
30
Футбол. Зарубежный
26.02
Вест Хэм
Брентфорд
42
Футбол. Зарубежный
28.02
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
28.02
Интер
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
24Клопп взял Кубок Лиги
46Турнир ACA 170. Гончаров победил Вязигина и вышел в финал Гран-при тяжелого веса
12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Краснодара» Ольссон госпитализирован и подключен к ИВЛ

28-летний швед находится в больнице из-за «острого заболевания головного мозга».

Краснодар
Мидтьюлланн
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник датского «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон был доставлен в больницу после того, как потерял сознание у себя дома.

«Игрок потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был госпитализирован в университетскую больницу Орхуса, где он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ольссон страдает острым заболеванием головного мозга, которое не является причиной внешних факторов. Команда ведущих медицинских экспертов Дании в настоящее время работает под большим давлением, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение. С момента поступления в больницу Кристоффер был окружен своими ближайшими родственниками и частью персонала футбольного клуба “Мидтьюлланд”, а также находился на лечении у специалистов в этой области. “Мидтьюлланд” настоятельно просит общественность проявить уважение и понимание, чтобы Кристоффер, его семья и врачи обрели необходимое спокойствие и как можно лучше обеспечили выздоровление Кристоффера. Все в “Мидтьюлланде”, конечно, глубоко потрясены внезапной болезнью Кристоффера, и наши мысли и полная поддержка обращены к Кристофферу и его семье», говорится в заявлении клуба.

28-летний футболист, на счету которого 47 матчей за сборную Швеции, выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Кристоффер Ольссон сыграл за «быков» 59 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 4 мяча.

 СМИ: Младший брат Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Реал»
«У нас не ресторан». Родионенко — о жалобах Мельниковой на еду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь