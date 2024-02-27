Экс-игрок «Краснодара» Ольссон госпитализирован и подключен к ИВЛ

«Игрок потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был госпитализирован в университетскую больницу Орхуса, где он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ольссон страдает острым заболеванием головного мозга, которое не является причиной внешних факторов. Команда ведущих медицинских экспертов Дании в настоящее время работает под большим давлением, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение. С момента поступления в больницу Кристоффер был окружен своими ближайшими родственниками и частью персонала футбольного клуба “Мидтьюлланд”, а также находился на лечении у специалистов в этой области. “Мидтьюлланд” настоятельно просит общественность проявить уважение и понимание, чтобы Кристоффер, его семья и врачи обрели необходимое спокойствие и как можно лучше обеспечили выздоровление Кристоффера. Все в “Мидтьюлланде”, конечно, глубоко потрясены внезапной болезнью Кристоффера, и наши мысли и полная поддержка обращены к Кристофферу и его семье», — говорится в заявлении клуба.