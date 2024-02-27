Экс-игрок «Краснодара» Ольссон госпитализирован и подключен к ИВЛ
28-летний швед находится в больнице из-за «острого заболевания головного мозга».
28-летний швед находится в больнице из-за «острого заболевания головного мозга».
Полузащитник датского «Мидтьюлланда» Кристоффер Ольссон был доставлен в больницу после того, как потерял сознание у себя дома.
«Игрок потерял сознание у себя дома во вторник, 20 февраля, и был госпитализирован в университетскую больницу Орхуса, где он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ольссон страдает острым заболеванием головного мозга, которое не является причиной внешних факторов. Команда ведущих медицинских экспертов Дании в настоящее время работает под большим давлением, чтобы поставить диагноз и начать правильное лечение. С момента поступления в больницу Кристоффер был окружен своими ближайшими родственниками и частью персонала футбольного клуба “Мидтьюлланд”, а также находился на лечении у специалистов в этой области. “Мидтьюлланд” настоятельно просит общественность проявить уважение и понимание, чтобы Кристоффер, его семья и врачи обрели необходимое спокойствие и как можно лучше обеспечили выздоровление Кристоффера. Все в “Мидтьюлланде”, конечно, глубоко потрясены внезапной болезнью Кристоффера, и наши мысли и полная поддержка обращены к Кристофферу и его семье», — говорится в заявлении клуба.
28-летний футболист, на счету которого 47 матчей за сборную Швеции, выступал за «Краснодар» с 2019 по 2021 год. Кристоффер Ольссон сыграл за «быков» 59 матчей в Российской Премьер-лиге, забил 4 мяча.