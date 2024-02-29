Роналду дисквалифицирован на один матч за неприличный жест

Кроме дисквалификации за нарушение регламента дисциплинарного комитета федерации, Роналду заплатит штраф в размере $7,9 тыс из которых $5,3 тыс — «Аль-Шабабу», а еще $2,6 тыс — Федерации футбола, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Федерации футбола Саудовской Аравии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=bf1ae7c089337465&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240588" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» нападающий «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Аль-Насра». Роналду забил гол с пенальти на 21-й минуте матча.

Позднее Роналду объяснил свой жест.