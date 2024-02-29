Роналду дисквалифицирован на один матч за неприличный жест
Нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч из-за неприличного жеста в адрес болельщиков «Аль-Шабаба».
Нападающего саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч из-за неприличного жеста в адрес болельщиков «Аль-Шабаба».
Кроме дисквалификации за нарушение регламента дисциплинарного комитета федерации, Роналду заплатит штраф в размере $7,9 тыс из которых $5,3 тыс — «Аль-Шабабу», а еще $2,6 тыс — Федерации футбола, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Федерации футбола Саудовской Аравии.
По окончании гостевой игры 21-го тура высшей лиги Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» нападающий «Аль-Насра» услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Аль-Насра». Роналду забил гол с пенальти на 21-й минуте матча.
Позднее Роналду объяснил свой жест.
«Я уважаю все клубы. Мой жест на эмоциях выражает силу и победу, это не позорно. Мы привыкли к подобному в Европе», — приводит слова Роналду издание Ariyadhiah.