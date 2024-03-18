Футбольный матч в Аргентине был остановлен из-за приступа у игрока

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7827b952cb1fc63f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240821" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 27-й минуте матча чилийский полузащитник «Эстудиантеса» Хавьер Альтамирано упал на газон. У 24-летнего футболиста внезапно начались конвульсии, которые не были вызваны каким-либо физическим воздействием. На помощь игроку сразу пришли его одноклубники.

На машине скорой помощи Альтамирано экстренно доставили в больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, его состояние стабилизировано. Игроки обеих команд после произошедшего приняли решение не доигрывать матч.