Футбольный матч в Аргентине был остановлен из-за приступа у игрока
Встреча между аргентинскими клубами «Эстудиантес» и «Бока Хуниорс» была остановлена из-за приступа у одного из игроков. Об этом сообщает Associated Press.
Встреча между аргентинскими клубами «Эстудиантес» и «Бока Хуниорс» была остановлена из-за приступа у одного из игроков. Об этом сообщает Associated Press.
На 27-й минуте матча чилийский полузащитник «Эстудиантеса» Хавьер Альтамирано упал на газон. У 24-летнего футболиста внезапно начались конвульсии, которые не были вызваны каким-либо физическим воздействием. На помощь игроку сразу пришли его одноклубники.
На машине скорой помощи Альтамирано экстренно доставили в больницу. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, его состояние стабилизировано. Игроки обеих команд после произошедшего приняли решение не доигрывать матч.
Альтамирано перешел в «Эстудиантес» летом прошлого года. За клуб из Ла-Платы он провел 16 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Также в активе полузащитника один матч за национальную сборную Чили.