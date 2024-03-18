Жерар Пике предложил отменить ничьи в футболе
Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике считает, что для повышения зрелищности матча стоит задуматься об отмене ничейного результата.
— Одна из причин, по которой мы создали Kings League, заключается в том, что я увидел, как мои дети смотрят футбольный матч, а через 10 минут они сидели в своих телефонах и планшетах и одновременно смотрели что-то другое.
Футбол — это развлечение, поэтому он не просто конкурирует с другими видами спорта. Он конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У каждого ограничено время. Футбол на протяжении 90 минут не так интересен.
Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игру нельзя было закончить вничью. Может быть, ничьих не будет, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих нет.
Вы приходите на игру, она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто же выиграл?» — приводит слова Пике Goal со ссылкой на интервью The Times.
В ноябре 2022 года Пике объявил о завершении игровой карьеры. Он выступал за «Барселону» с 2008 года и провел за клуб 616 матчей, в которых забил 53 гола и сделал 15 результативных передач. В составе каталонского клуба Пике девять раз завоевал титул чемпиона Ла Лиги, семь раз стал обладателем Кубка и шесть раз Суперкубка Испании, а также трижды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.