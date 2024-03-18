Жерар Пике предложил отменить ничьи в футболе

— Одна из причин, по которой мы создали Kings League, заключается в том, что я увидел, как мои дети смотрят футбольный матч, а через 10 минут они сидели в своих телефонах и планшетах и одновременно смотрели что-то другое.

Футбол — это развлечение, поэтому он не просто конкурирует с другими видами спорта. Он конкурирует с Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. У каждого ограничено время. Футбол на протяжении 90 минут не так интересен.

Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игру нельзя было закончить вничью. Может быть, ничьих не будет, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих нет.

Вы приходите на игру, она заканчивается ничьей, и возникает чувство: «Кто же выиграл?» — приводит слова Пике Goal со ссылкой на интервью The Times.