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14:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики из Гонконга получат компенсацию за матч без Месси

Товарищеская игра между «Интер Майами» и сборной Гонконга состоялась 4 февраля.

Источник: Reuters

Как сообщает в соцсетях Agence France-Presse, болельщикам, которые приобрели билеты на выставочный матч между «Интер Майами» и сборной Гонконга, выплатят компенсацию в размере 50% от стоимости билета.

Гонконгские болельщики выражали недовольство тем, что Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Невыход самого известного игрока команды МЛС, ради возможности воочию увидеть игру которого и покупались недешевые билеты, сочли проявлением неуважения. Напряжение возросло спустя трое суток, когда Лионель сыграл за «Интер Майами» в товарищеском матче с «Виссел Кобе» в Японии 7 февраля.

По информации источника, компенсация будет положена тем, кто откажется от какого-либо судебного разбирательства с организаторами матча. Матч посетили 38 323 болельщиков. Минимальная стоимость за билет на игру «Интера Майами» и сборной Гонконга составляла 115 евро.

 Болельщики из Гонконга получат компенсацию за матч без Месси
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