Болельщики из Гонконга получат компенсацию за матч без Месси

Как сообщает в соцсетях Agence France-Presse, болельщикам, которые приобрели билеты на выставочный матч между «Интер Майами» и сборной Гонконга, выплатят компенсацию в размере 50% от стоимости билета.

Гонконгские болельщики выражали недовольство тем, что Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Невыход самого известного игрока команды МЛС, ради возможности воочию увидеть игру которого и покупались недешевые билеты, сочли проявлением неуважения. Напряжение возросло спустя трое суток, когда Лионель сыграл за «Интер Майами» в товарищеском матче с «Виссел Кобе» в Японии 7 февраля.