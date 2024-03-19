Болельщики из Гонконга получат компенсацию за матч без Месси
Товарищеская игра между «Интер Майами» и сборной Гонконга состоялась 4 февраля.
Товарищеская игра между «Интер Майами» и сборной Гонконга состоялась 4 февраля.
Как сообщает в соцсетях Agence France-Presse, болельщикам, которые приобрели билеты на выставочный матч между «Интер Майами» и сборной Гонконга, выплатят компенсацию в размере 50% от стоимости билета.
Гонконгские болельщики выражали недовольство тем, что Лионель Месси провел весь матч на скамейке запасных. Невыход самого известного игрока команды МЛС, ради возможности воочию увидеть игру которого и покупались недешевые билеты, сочли проявлением неуважения. Напряжение возросло спустя трое суток, когда Лионель сыграл за «Интер Майами» в товарищеском матче с «Виссел Кобе» в Японии 7 февраля.
По информации источника, компенсация будет положена тем, кто откажется от какого-либо судебного разбирательства с организаторами матча. Матч посетили 38 323 болельщиков. Минимальная стоимость за билет на игру «Интера Майами» и сборной Гонконга составляла 115 евро.