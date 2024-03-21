Робиньо будет отбывать 9-летнее тюремное заключение в Бразилии
40-летний бывший футболист «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» был осужден в Италии.
40-летний бывший футболист «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» был осужден в Италии.
В ноябре 2017 года Робиньо был осужден за участие в групповом изнасиловании, которое, предположительно, произошло в миланском ночном клубе в 2013 году. Потерпевшей стала 23-летней женщина. Бывший футболист сборной Бразилии покинул Италию до вынесения судебного решения. Конституция Бразилии запрещает экстрадицию своих граждан, поэтому итальянская сторона добивалась, чтобы Робиньо отбывал наказание в Бразилии.
20 марта 2024 года Верховный суд Бразилии постановил, что Робиньо будет отбывать 9-летний тюремный срок на родине В деле не рассматривался вопрос о том, совершил ли подсудимый преступление, за которое он был осужден итальянским судом, а лишь решалось, является ли законным требование, чтобы спортсмен отбывал наказание в Бразилии.
Сам Робиньо отрицает свою вину.
«Я отыграл в Италии всего четыре года и устал видеть новости о расизме. К сожалению, это продолжается и по сей день. Это было в 2013 году, это есть и в 2024 году. Люди, которые закрывают глаза на расистское поведение, — это те же самые, кто осудил меня. Конечно, если бы суд проходил над белым итальянцем, все было бы по-другому. Без сомнения. С тем количеством доказательств, которыми я располагаю, меня бы не осудили», — приводит Globo слова Робиньо.
Воспитанник «Сантоса» в 2005 году переехал в Европу, подписав контракт с мадридским «Реалом». Также бразилец выступал за такие клубы как «Манчестер Сити», «Милан», китайский «Гуанчжоу Эвергранд», турецкие «Сивасспор» и «Истанбул Башакшехир» и бразильский «Атлетико Минейро». На счету футболиста 100 матчей за сборную Бразилии, в составе которой участвовал в двух чемпионатах мира, становился победителем Кубка Америки (2007) и Кубка Конфедераций (2005, 2009).