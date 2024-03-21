Стала известна дата прощания с Василием Уткиным

«Прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России в субботу с 11:00 до 14:00. Мы будем сообщать о дополнительной информации по мере ее появления», — сказано в сообщении.