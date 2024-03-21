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13:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Стала известна дата прощания с Василием Уткиным

Церемония прощания с комментатором и журналистом Василием Уткиным пройдет в субботу, 23 марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал медиафутбольного клуба «Эгриси».

Источник: РИА "Новости"

«Прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России в субботу с 11:00 до 14:00. Мы будем сообщать о дополнительной информации по мере ее появления», — сказано в сообщении.

О смерти Василия Уткина стало известно вечером во вторник, 19 марта. Предварительной причиной смерти названа тромбоэмболия легочной артерии (отрыв тромба). Ему было 52 года.

Перед сегодняшним матчем сборной России против команды Сербии будет проведена акция памяти Василия Уткина. Начало встречи — в 20:00 мск.

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