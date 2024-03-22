Глушаков назвал чемпионат Армении своеобразным
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал об адаптации в команде и отличиях чемпионата Армении от РПЛ.
Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал об адаптации в команде и отличиях чемпионата Армении от РПЛ.
«Адаптация в “Урарту” прошла хорошо, чувствую себя отлично. Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».
27 февраля Глушаков дебютировал в составе новой команды, отыграв второй тайм матча чемпионата Армении против «Пюника». Встреча «Урарту» с лидером сезона-2023/24 закончилась со счетом 1:1. Всего за «Урарту» футболист сыграл четыре матча.
Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй Лиги, за который он провел семь матчей. Зимой полузащитник проводил сборы с «Ростовом», однако клуб не стал предлагать ему контракт. Ранее в РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.