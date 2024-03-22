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15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушаков назвал чемпионат Армении своеобразным

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков рассказал об адаптации в команде и отличиях чемпионата Армении от РПЛ.

Источник: ФК «УРАРТУ»

«Адаптация в “Урарту” прошла хорошо, чувствую себя отлично. Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

27 февраля Глушаков дебютировал в составе новой команды, отыграв второй тайм матча чемпионата Армении против «Пюника». Встреча «Урарту» с лидером сезона-2023/24 закончилась со счетом 1:1. Всего за «Урарту» футболист сыграл четыре матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последним клубом Глушакова был костромской «Спартак» из Второй Лиги, за который он провел семь матчей. Зимой полузащитник проводил сборы с «Ростовом», однако клуб не стал предлагать ему контракт. Ранее в РПЛ Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и «Пари НН». В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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