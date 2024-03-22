Глушаков назвал чемпионат Армении своеобразным

Источник: ФК «УРАРТУ»

«Адаптация в “Урарту” прошла хорошо, чувствую себя отлично. Если ли различие между РПЛ и чемпионатом Армении? Здесь немного своеобразный чемпионат, практически через каждые четыре дня игра. Поэтому нет времени тренироваться. Есть период восстановления, а потом приходится играть. Иногда матчи наслаиваются на физические кондиции футболистов. Надо понять, как здесь правильно подготавливаться и подходить к тренировочному процессу», — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».

27 февраля Глушаков дебютировал в составе новой команды, отыграв второй тайм матча чемпионата Армении против «Пюника». Встреча «Урарту» с лидером сезона-2023/24 закончилась со счетом 1:1. Всего за «Урарту» футболист сыграл четыре матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.