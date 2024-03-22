Игрок «Шахтера» оштрафован за лайк под постом о победе сборной России

Тоиров получил штраф в размере месячной зарплаты, которая составляет около 700 тысяч рублей.
«Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ», — сообщили порталу «Футбол 24» в «Шахтере», назвав поведение игрока «недопустимым и позорным».
19-летний таджикский футболист перешел в «Шахтер» в марте прошлого года, его контракт рассчитан до 2028 года.
Вчера, 21 марта, на стадионе «Динамо» в Москве сборная России обыграла Сербию со счетом 4:0. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведет 25 марта с Парагваем.