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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Шахтера» оштрафован за лайк под постом о победе сборной России

19-летнего полузащитника «Шахтера» Хусрава Тоирова из Таджикистана оштрафовали в клубе за лайк под постом о победе сборной России над Сербией в товарищеском матче, сообщает «Футбол 24».

Шахтер
Россия
Источник: Соцсети

Тоиров получил штраф в размере месячной зарплаты, которая составляет около 700 тысяч рублей.

«Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ», — сообщили порталу «Футбол 24» в «Шахтере», назвав поведение игрока «недопустимым и позорным».

19-летний таджикский футболист перешел в «Шахтер» в марте прошлого года, его контракт рассчитан до 2028 года.

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Вчера, 21 марта, на стадионе «Динамо» в Москве сборная России обыграла Сербию со счетом 4:0. Следующую встречу команда Валерия Карпина проведет 25 марта с Парагваем.

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