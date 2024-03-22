Игрок «Шахтера» оштрафован за лайк под постом о победе сборной России

Источник: Соцсети

Тоиров получил штраф в размере месячной зарплаты, которая составляет около 700 тысяч рублей.

«Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ», — сообщили порталу «Футбол 24» в «Шахтере», назвав поведение игрока «недопустимым и позорным».

19-летний таджикский футболист перешел в «Шахтер» в марте прошлого года, его контракт рассчитан до 2028 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.