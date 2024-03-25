Легенда сборной Бразилии продает свою виллу из-за долгов

53-летний Кафу должен банкам и кредиторам около 3,3 млн евро. Чтобы погасить долги двукратного чемпиона мира, суд выставил на продажу его роскошную виллу, которая была оценена в 7,4 млн евро. Если недвижимость не удастся продать по рыночной цене, ее стоимость будет уменьшена вдвое.

Площадь четырехэтажной виллы Кафу составляет более 2,5 тыс. квадратных метров. Она включает в себя шесть люкс-номеров, футбольное поле, игровую комнату, кинозал, комнату для трофеев, сауну и лифт.

Отмечается, что Кафу через своих адвокатов пытался обжаловать решение суда, но предотвратить продажу виллы не удалось. Начало торгов намечено на 4 апреля.