Легенда сборной Бразилии продает свою виллу из-за долгов
Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу выставил на продажу свою виллу в Сан-Паулу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу выставил на продажу свою виллу в Сан-Паулу. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
53-летний Кафу должен банкам и кредиторам около 3,3 млн евро. Чтобы погасить долги двукратного чемпиона мира, суд выставил на продажу его роскошную виллу, которая была оценена в 7,4 млн евро. Если недвижимость не удастся продать по рыночной цене, ее стоимость будет уменьшена вдвое.
Площадь четырехэтажной виллы Кафу составляет более 2,5 тыс. квадратных метров. Она включает в себя шесть люкс-номеров, футбольное поле, игровую комнату, кинозал, комнату для трофеев, сауну и лифт.
Отмечается, что Кафу через своих адвокатов пытался обжаловать решение суда, но предотвратить продажу виллы не удалось. Начало торгов намечено на 4 апреля.
Кафу является лидером по числу проведенных матчей за сборную Бразилии (142), в составе которой он дважды становился чемпионом мира (1994, 2002). На клубном уровне бразилец известен по выступлениям за «Рому» и «Милан», в составе которого он выигрывал Лигу чемпионов (2007). В 2008 году Кафу завершил игровую карьеру.