Месси — о завершении карьеры: Знаю момент, когда уйду

«Я знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу играть, что больше не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде, я уйду. Я очень самокритичен к себе и знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если буду чувствовать себя хорошо, то постараюсь продолжать играть, потому что это то, что я люблю и умею делать», — сказал Месси в подкасте Big Time AS.