Текущие события
Футбол. Сборные
05:45
Аргентина
Коста-Рика
31
Футбол. Сборные
26.03
Австрия
Турция
61
Футбол. Сборные
26.03
Словения
Португалия
20
Футбол. Сборные
26.03
Египет
Хорватия
24
Футбол. Сборные
26.03
Франция
Чили
32
Футбол. Сборные
26.03
Испания
Бразилия
33
Все события
13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси — о завершении карьеры: Знаю момент, когда уйду

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры.

Аргентина
Источник: Reuters

«Я знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу играть, что больше не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде, я уйду. Я очень самокритичен к себе и знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если буду чувствовать себя хорошо, то постараюсь продолжать играть, потому что это то, что я люблю и умею делать», — сказал Месси в подкасте Big Time AS.

36-летний Месси перешел в «Интер Майами» в июле прошлого года. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Всего за команду он провел 19 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее стало известно, что трансферная стоимость нападающего за последний год упала на треть, теперь она составляет €30 млн.

В октябре Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Приза, который вручают лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.

 Матч Первой лиги «Шинник» — «Ленинградец» пройдет без зрителей
Месси — о завершении карьеры: Знаю момент, когда уйду
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь