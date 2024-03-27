Месси — о завершении карьеры: Знаю момент, когда уйду
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры.
«Я знаю, что в тот момент, когда почувствую, что больше не могу играть, что больше не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде, я уйду. Я очень самокритичен к себе и знаю, когда играю хорошо, а когда плохо. Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если буду чувствовать себя хорошо, то постараюсь продолжать играть, потому что это то, что я люблю и умею делать», — сказал Месси в подкасте Big Time AS.
36-летний Месси перешел в «Интер Майами» в июле прошлого года. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до декабря 2025 года. Всего за команду он провел 19 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал семь результативных передач.
Ранее стало известно, что трансферная стоимость нападающего за последний год упала на треть, теперь она составляет €30 млн.
В октябре Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Приза, который вручают лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football.