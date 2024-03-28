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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Бригада арбитров из РФ назначена на финал Кубка Саудовской Аравии

Финал саудовского клуба среди женщин пройдет 28 марта в Эр-Рияде.

Источник: БЕЛТА

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, российская бригада арбитров отработает финал Кубка Саудовской Аравии среди женских футбольных команд.

В решающем матче сыграют клубы «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб». Главным арбитром встречи назначена Карина Афанасьева. Ее ассистентами будут Екатерина Чернова и Ирина Чеченина.

Афанасьева, Чернова и Чеченина имеют лицензию ФИФА. Все три россиянки — в списке судей ФИФА для обслуживания международных матчей в 2024 году. Карина Афанасьева и Ирина Чеченина были включены в него впервые.

Сборные и клубы из России не принимают участия в официальных турнирах из-за санкций ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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