Бригада арбитров из РФ назначена на финал Кубка Саудовской Аравии
Финал саудовского клуба среди женщин пройдет 28 марта в Эр-Рияде.
Финал саудовского клуба среди женщин пройдет 28 марта в Эр-Рияде.
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, российская бригада арбитров отработает финал Кубка Саудовской Аравии среди женских футбольных команд.
В решающем матче сыграют клубы «Аль-Ахли» и «Аль-Шабаб». Главным арбитром встречи назначена Карина Афанасьева. Ее ассистентами будут Екатерина Чернова и Ирина Чеченина.
Афанасьева, Чернова и Чеченина имеют лицензию ФИФА. Все три россиянки — в списке судей ФИФА для обслуживания международных матчей в 2024 году. Карина Афанасьева и Ирина Чеченина были включены в него впервые.
Сборные и клубы из России не принимают участия в официальных турнирах из-за санкций ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.