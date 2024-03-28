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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Возглавляющий ЦСКА Федотов назвал лучшего тренера в истории

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов назвал лучшего тренера и футболиста в истории.

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«Ну, на данный момент мы говорим, что это Месси. Тренер? По статусу я бы ответил, что это Фергюсон. Симбиоз, как говорится, и человеческих качеств, и отношение к команде, и то, что он давал команде. Из современных назову Клоппа», — сказал Федотов в подкасте клуба на странице в VK.

Сэр Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, с которым он стал самым титулованным тренером в истории английского футбола. Под его руководством манкунианцы 13 раз стали чемпионами Англии, пять раз выиграли Кубок и десять раз Суперкубок Англии, а также четыре раза победили в Кубке Английской лиги. Также Фергюсон дважды привел «Юнайтед» к победе в Лиге чемпионов.

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