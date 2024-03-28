Возглавляющий ЦСКА Федотов назвал лучшего тренера в истории

«Ну, на данный момент мы говорим, что это Месси. Тренер? По статусу я бы ответил, что это Фергюсон. Симбиоз, как говорится, и человеческих качеств, и отношение к команде, и то, что он давал команде. Из современных назову Клоппа», — сказал Федотов в подкасте клуба на странице в VK.