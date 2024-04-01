Магомед Шапи-Сулейманов забил за «Арис» впервые с января
Нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов отличился в матче 28-го тура чемпионата Греции против «Ламии» (3:1).
Нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов отличился в матче 28-го тура чемпионата Греции против «Ламии» (3:1).
На 55-й минуте Сулейманов открыл счет в матче, отправив мяч в ворота хлестким ударом с левой ноги. Для 24-летнего россиянина это первый забитый мяч с января 2024 года.
Всего на счету Сулейманова 30 матчей за «Арис», в которых он забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Футболист находится в греческом клубе в аренде, права на Шапи принадлежат «Краснодару».
«Арис» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Греции.