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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Магомед Шапи-Сулейманов забил за «Арис» впервые с января

Нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов отличился в матче 28-го тура чемпионата Греции против «Ламии» (3:1).

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На 55-й минуте Сулейманов открыл счет в матче, отправив мяч в ворота хлестким ударом с левой ноги. Для 24-летнего россиянина это первый забитый мяч с января 2024 года.

Всего на счету Сулейманова 30 матчей за «Арис», в которых он забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Футболист находится в греческом клубе в аренде, права на Шапи принадлежат «Краснодару».

«Арис» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Греции.

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