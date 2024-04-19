Аршавин считает, что в текущих ценах стоил бы меньше Мостового

«Мостовой сказал, что стоил бы сегодня больше 100 млн евро? Я бы сейчас стоил меньше Мостового. Сколько? Не знаю. Точно дешевле 100 млн евро», — сказал Аршавин.

В июне 2023 года бывший нападающий сборной России Александр Мостовой, отвечая на вопрос об изменившихся ценах в футболе, оценил свою стоимость в текущих ценах минимум в 100 млн евро.

«Я бы сейчас стоил больше 100 млн евро на рынке. А как вы еще думали? Сейчас никому не известные футболисты переходят за громадные деньги. Меня хотели продать в одно время за 30 млн, но мне уже за 30 лет было. Сейчас 60−80 млн равноценны 10−15 млн в мое время», — сказал Мостовой.

В январе 2009 года Аршавин перешел из «Зенита» в «Арсенал» за 16,5 млн евро. Согласно оценкам Transfermarkt, его рыночная стоимость достигла пика летом 2009 года и составила 26 млн евро.