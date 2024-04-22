В Португалии игроки подрались с фанатами в конце матча: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1528962db166e381&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241248" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в добавленное время матча 30-го тура чемпионата Португалии при счете 2:1 в пользу «Эшторила», игравшего на выезде. На 93-й минуте один из фанатов «Шавиша» выбежал на поле и напал на вратаря «Эшторила» Марсело Карне, который повалил болельщика на газон. Позднее на поле выскочили еще несколько хулиганов.

Стычка продолжалась около 10 минут. По ее итогам арбитр встречи удалил вратаря «Эшторила», а также защитника команды Педро Альваро, который ударил одного из болельщиков коленом. Оставшись вдевятером, гости не смогли удержать победу: на 20-й добавленной минуте счет сравнял Элдер Морим.

Как стало известно СМИ, руководство «Эшторила» планирует подать жалобу на результат матча. В клубе недовольны удалением двух футболистов, а также решением продолжить матч.