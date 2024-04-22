Forbes включил 10 спортсменов в лонг-лист самых перспективных россиян до 30 лет

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Российская редакция журнала Forbes опубликовала лонг-лист самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет.

В список издания вошли 10 представителей спорта и киберспорта — теннисистка Мирра Андреева (16 лет), пловцы Евгения Чикунова (19) и Климент Колесников (23), гимнастка Лала Крамаренко (19), футболист Константин Тюкавин (21), баскетболист Егор Демин (18), хоккеист Николай Голдобин (28) и геймеры Денис Сигитов (22), Станислав Поторак (19) и Данил Крышковец (17).

Андреева по итогам прошлого сезона была признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Чикунова является рекордсменкой мира на дистанции 200 метров брассом. Колесников — рекордсмен мира на дистанции 50 м на спине, шестикратный чемпион мира на короткой воде и двукратный призер Олимпийских игр в Токио. Крамаренко является абсолютной чемпионкой России 2024 года по художественной гимнастике.

Константин Тюкавин играет за основную команду московского «Динамо» с 2020 года. В Российской Премьер-лиге нападающий провел 97 матчей, в которых забил 29 мячей. Весной 2023 года Константин вошел в топ-5 самых дорогих российских футболистов по подсчетам портала Transfermarkt — стоимость игрока оценили в 12 миллионов евро.

Российский разыгрывающий защитник Егор Демин выступает за мадридский «Реал», в составе которого дебютировал в 17 лет. Недавно Демин занял девятое место в предварительном списке выбора игроков на драфте НБА 2025 года по версии авторитетного издания ESPN.

Николай Голдобин летом 2023 перешел в московский «Спартак», вместе с которым стал главным открытием регулярного чемпионата. Форвард стал вторым в гонке снайперов КХЛ сезона-2023/24, записав на свой счет 36 шайб, а также занял третье место в списке лучших бомбардиров лиги. Голдобину теперь принадлежит российский рекорд «Спартака» по голам за один сезон.

Также в список вошли три киберспортсмена: игроки в Dota 2 Денис «Larl» Сигитов (Team Falcons) и Станислав «Malr1ne» Поторак (Team Spirit), а также выступающий в соревнованиях по CS: GO и Counter-Strike 2 Данил «donk» Крышковец (Team Spirit).

В окончательный рейтинг Forbes попадут 30 самых перспективных россиян до 30 лет из категории «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Управление», «Социальные практики», «Спорт», «Новые медиа», «Музыка», «Искусство», «Мода и дизайн».