Черчесов объяснил, почему называет товарищеские матчи контрольными
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему называет товарищеские матчи контрольными. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему называет товарищеские матчи контрольными. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Не люблю я товарищеские матчи. У меня никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи. Нет какой‑то спортивной составляющей. Единственный товарищеский матч, где мне надо было кровь из носа сыграть, — когда я получил травму, чуть больше года восстанавливался, мне уже 38 лет, а к нам в “Тироль” приходит Йоахим Лев. Он же видел, что я долго не играл. Я чувствовал, что находился под большим вопросом. Меня поставили против швейцарской команды, выиграли 1:0. После игры чуть‑чуть поменялось ко мне отношение, — сказал Черчесов.
Станислав Черчесов находится без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Под его руководством национальная команда провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед при 11 ничьих и 21 поражении.
В товарищеских матчах при Черчесове сборная России одержала шесть побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.