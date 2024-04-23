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09:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов объяснил, почему называет товарищеские матчи контрольными

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему называет товарищеские матчи контрольными. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник: Спорт-Экспресс

«Не люблю я товарищеские матчи. У меня никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи. Нет какой‑то спортивной составляющей. Единственный товарищеский матч, где мне надо было кровь из носа сыграть, — когда я получил травму, чуть больше года восстанавливался, мне уже 38 лет, а к нам в “Тироль” приходит Йоахим Лев. Он же видел, что я долго не играл. Я чувствовал, что находился под большим вопросом. Меня поставили против швейцарской команды, выиграли 1:0. После игры чуть‑чуть поменялось ко мне отношение, — сказал Черчесов.

Станислав Черчесов находится без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». С 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Под его руководством национальная команда провела 57 матчей, в которых одержала 25 побед при 11 ничьих и 21 поражении.

В товарищеских матчах при Черчесове сборная России одержала шесть побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

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