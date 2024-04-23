Черчесов объяснил, почему называет товарищеские матчи контрольными

«Не люблю я товарищеские матчи. У меня никогда не получалось в качестве футболиста играть товарищеские матчи. Нет какой‑то спортивной составляющей. Единственный товарищеский матч, где мне надо было кровь из носа сыграть, — когда я получил травму, чуть больше года восстанавливался, мне уже 38 лет, а к нам в “Тироль” приходит Йоахим Лев. Он же видел, что я долго не играл. Я чувствовал, что находился под большим вопросом. Меня поставили против швейцарской команды, выиграли 1:0. После игры чуть‑чуть поменялось ко мне отношение, — сказал Черчесов.