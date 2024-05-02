Чемпионат Бразилии могут приостановить из-за договорных матчей

Президент парламентской комиссии по расследованию матчей и спортивных ставок (CPI) Хорхе Кожуру выступил с заявлением, в котором рекомендовал приостановить проведение футбольного чемпионата в связи с сообщениями о договорных матчах. Поводом для такой меры стали высказывания владельца «Ботафого» Джона Текстора, который ранее сообщил, что имеет доказательства договорных матчей в Серии А.

Бразильская национальная ассоциация футбольных арбитров (ANAF) также выступила за то, чтобы текущий сезон Серии А был приостановлен для тщательного расследования. Если чемпионат продолжится, рефери готовы устроить забастовку.

«Я получил множество звонков от недовольных арбитров, и уже есть большая группа, которая хочет в знак протеста против происходящего прервать чемпионат Бразилии в следующих раундах», — приводит слова президента ANAF Сальмо Валентима SBC Notícias Brasil.

Как сообщает источник Кожуру поддерживает призыв ANAF прекратить чемпионат.

«Я считаю, что ANAF абсолютно права. Расследование должно продолжаться при полной поддержке федеральной полиции и генеральной прокуратуры, чтобы выяснить правду об этом скандале, который является крупнейшим в истории бразильского футбола», — приводит слова Кожуру SBC News.