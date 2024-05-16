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09:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Енот прервал матч регулярного чемпионата МЛС: видео

«Нью-Йорк Сити» на выезде обыграл «Филадельфию Юнион» (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Источник: Reuters

На 22-й минуте матч был прерван из-за того, что на поле стадиона «Субару Парк» выбежал енот. Сотрудники стадиона гонялись за испуганным животным с мусорным баком на протяжении нескольких минут.

«Ему нужно дать мяч, потому что он очень хорошо двигается в центре поля», — отметил комментатор трансляции.

Позднее в официальная страница МЛС в Twitter отметила, что зверек провел на поле 161 секунду и тем самым установил неофициальный рекорд лиги для енотов.

Животное было передано сотрудникам компании по борьбе с вредителями и позднее было благополучно выпущено на свободу.

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