«Селтик» в 54-й раз стал чемпионом Шотландии

Команда Брендана Роджерса набрала 90 очков и увеличила отрыв от «Рейнджерс» до шести очков, гарантировав себе чемпионский титул за тур до конца чемпионата. На прошлой неделе «Селтик» дома обыграл «Рейнджерс» (2:1) в очной встрече, что в итоге и предопределило судьбу чемпионской гонки.

В следующем сезоне «Селтик» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Рейнджерс» гарантировал себе вторую строчку и место в третьем раунде лигочемпионской квалификации. «Хартс» и «Килмарнок» будут играть в квалификации Лиги Европы, а «Сент-Миррен» сыграет в квалификации Лиги конференций.

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 54-й раз, выиграв третий чемпионский титул подряд. На счету «Рейнджерс» на одно чемпионство больше. Обе команды выиграли 109 чемпионатов Шотландии из 128.