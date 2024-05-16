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08:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Селтик» в 54-й раз стал чемпионом Шотландии

«Селтик» на выезде разгромил «Килмарнок» (5:0) в 37-м туре чемпионата Шотландии.

Селтик
Рейнджерс
Источник: Reuters

Команда Брендана Роджерса набрала 90 очков и увеличила отрыв от «Рейнджерс» до шести очков, гарантировав себе чемпионский титул за тур до конца чемпионата. На прошлой неделе «Селтик» дома обыграл «Рейнджерс» (2:1) в очной встрече, что в итоге и предопределило судьбу чемпионской гонки.

В следующем сезоне «Селтик» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. «Рейнджерс» гарантировал себе вторую строчку и место в третьем раунде лигочемпионской квалификации. «Хартс» и «Килмарнок» будут играть в квалификации Лиги Европы, а «Сент-Миррен» сыграет в квалификации Лиги конференций.

«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 54-й раз, выиграв третий чемпионский титул подряд. На счету «Рейнджерс» на одно чемпионство больше. Обе команды выиграли 109 чемпионатов Шотландии из 128.

Последней командой, которой удалось опередить «Селтик» и «Рейнджерс», был «Абердин» в сезоне-1984/85. Тогда командой руководил сэр Алекс Фергюсон, который спустя год возглавил «Манчестер Юнайтед».

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