В Нидерландах судья отпраздновал чемпионство вместе с командой
Нидерландский арбитр Ян Смит пожизненно отстранен от футбола за празднование чемпионства вместе с клубом «Сент-Джордж».
Нидерландский арбитр Ян Смит пожизненно отстранен от футбола за празднование чемпионства вместе с клубом «Сент-Джордж».
Смит отработал матч между «Сент-Джорджем» и «Валкеном» (2:2), в котором определялся чемпион четвертого нидерландского дивизиона. Во время матча рефери показал игрокам «Валкена» три красные карточки и добавил ко второму тайму 15 минут.
В добавленное время вратарь «Сент-Джорджа» Дэйв Лаан сравнял счет и принес своей команде чемпионский титул. Позднее Смит был замечен на чемпионской вечеринке «Сент-Джорджа». на видео было запечатлено, как он во время исполнении песни на сцены поднял вверх чемпионскую салатницу.
После этого «Валкен» подал официальную жалобу в Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), которая пожизненно отстранила арбитра от футбола.
«В KNVB не проводили никаких исследований и посмотрели только одно видео. Я больше не буду прогибаться и умолять. Как будто я совершил убийство! Во время церемонии я стоял рядом со сценой и пил пиво со своей девушкой. Когда футболистов награждали, они попросили меня спеть. В выбранной песне есть пауза, и мне в руку сунули салатницу», — сказал Смит.
В 2021 году Смит уже отстранялся KNVB от судейства за неподобающее поведение. Тогда арбитр позволил себе выразить несогласие с мерами по борьбе с коронавирусом, действовавшими в то время для любительских соревнований. Спустя год Смита вновь допустили к судейству.