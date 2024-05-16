В Нидерландах судья отпраздновал чемпионство вместе с командой

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1a2b1c956844d687&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241447&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Смит отработал матч между «Сент-Джорджем» и «Валкеном» (2:2), в котором определялся чемпион четвертого нидерландского дивизиона. Во время матча рефери показал игрокам «Валкена» три красные карточки и добавил ко второму тайму 15 минут.

В добавленное время вратарь «Сент-Джорджа» Дэйв Лаан сравнял счет и принес своей команде чемпионский титул. Позднее Смит был замечен на чемпионской вечеринке «Сент-Джорджа». на видео было запечатлено, как он во время исполнении песни на сцены поднял вверх чемпионскую салатницу.

После этого «Валкен» подал официальную жалобу в Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), которая пожизненно отстранила арбитра от футбола.

«В KNVB не проводили никаких исследований и посмотрели только одно видео. Я больше не буду прогибаться и умолять. Как будто я совершил убийство! Во время церемонии я стоял рядом со сценой и пил пиво со своей девушкой. Когда футболистов награждали, они попросили меня спеть. В выбранной песне есть пауза, и мне в руку сунули салатницу», — сказал Смит.