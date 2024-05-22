«Црвена Звезда» в четвертый раз подряд завоевала Кубок Сербии
«Црвена Звезда» обыграла «Войводину» (2:1) в финальном матче Кубка Сербии.
«Црвена Звезда» обыграла «Войводину» (2:1) в финальном матче Кубка Сербии.
В составе команды из Белграда забитыми мячами отметились Мирко Иванич (37') и бывший защитник «Краснодара» Урош Спаич (82'). Единственный мяч «Войводины» забил Алекс Вуканович (90+8').
«Црвена Звезда» выиграла Кубок Сербии в седьмой раз и сравнялась по числу побед в турнире с «Партизаном». Кроме того, красно-белые четвертый год подряд делают золотой дубль, выигрывая чемпионат и национальный кубок.