Ромарио: в современном футболе я бы забил более 2000 голов
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что мог добиться большего в футболе, если бы играл в нынешнее время. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что мог добиться большего в футболе, если бы играл в нынешнее время. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
«Я думаю, что сегодня добился бы гораздо большего успеха на поле, потому что современные футболисты очень глупые. Они слишком много бегают. В мое время тоже нужно было обладать хорошей физической формой, однако игроки были намного техничнее и умнее. Уверен, что сегодня я забил бы более 2000 голов», — сказал Ромарио.
За свою карьеру Ромарио забил 827 голов, хотя сам футболист считает, что на его счету более 1000 забитых мячей.
Ромарио является чемпионом мира 1994 года в составе сборной Бразилии. Он провел за национальную команду 70 матчей и забил 55 мячей. Ромарио является четвертым лучшим бомбардиром в истории сборной после Роналдо, Пеле и Неймара. В Европе бразилец известен по выступлениям за ПСВ и «Барселону», с которой в 1994 году он выходил в финал Лиги чемпионов. Ромарио завершил игровую карьеру в 2007 году.
В апреле этого года 58-летний Ромарио принял решение возобновить карьеру. Он подписал контракт с клубом «Америка» из Рио-де-Жанейро, который выступает в Серии D — четвертом по силе дивизион Бразилии. Свое решение бразилец объяснил тем, что хочет воплотить мечту и сыграть со своим 30-летним сыном Ромариньо. В начале года Ромарио стал президентом «Америки».