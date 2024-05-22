Ромарио: в современном футболе я бы забил более 2000 голов

«Я думаю, что сегодня добился бы гораздо большего успеха на поле, потому что современные футболисты очень глупые. Они слишком много бегают. В мое время тоже нужно было обладать хорошей физической формой, однако игроки были намного техничнее и умнее. Уверен, что сегодня я забил бы более 2000 голов», — сказал Ромарио.

За свою карьеру Ромарио забил 827 голов, хотя сам футболист считает, что на его счету более 1000 забитых мячей.

Ромарио является чемпионом мира 1994 года в составе сборной Бразилии. Он провел за национальную команду 70 матчей и забил 55 мячей. Ромарио является четвертым лучшим бомбардиром в истории сборной после Роналдо, Пеле и Неймара. В Европе бразилец известен по выступлениям за ПСВ и «Барселону», с которой в 1994 году он выходил в финал Лиги чемпионов. Ромарио завершил игровую карьеру в 2007 году.