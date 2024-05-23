На Кубке Америки-2024 появятся розовые карточки

Розовую карточку предполагается использовать в тех случаях, когда у футболиста будет подозрение на травму головы или сотрясение мозга. После этого команда получит право на дополнительную шестую замену. Во избежание умышленных симуляций, врачи команды, чей игрок получил розовую карточку, будут обязаны в течение 24 часов отправить в КОНМЕБОЛ официальное медицинское заключение.

Предстоящий Кубок Америки станет первым турниром, где будет использоваться данное нововведение. Ожидается, что в дальнейшем розовая карточка будет использоваться на всех турнирах под эгидой КОНМЕБОЛ.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует ввести в футболе синюю карточку. Она займет промежуточное место между желтой и красной карточками — ей будут наказываться преднамеренные фолы и за споры с судьями. Футболист, получивший синюю карточку, будет удален с поля на 10 минут.