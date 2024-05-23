В США футболист сломал ворота ударом со штрафного: видео
Курьезный случай произошел во время матча американской лиги USPL между командами «Бриджпорт» и «Бостон Стрит».
Курьезный случай произошел во время матча американской лиги USPL между командами «Бриджпорт» и «Бостон Стрит».
В начале второго тайма хозяева при счете 1:0 в свою получили право на штрафной в 25 метрах от ворот соперника. Один из игроков «Бриджпорта» вызвался пробить и отправил мяч точно в крестовину. Ворота не выдержали силы удара и сложились пополам.
Матч проходил на стадионе имени Джона Кеннеди, который обычно принимает матчи местной школьной команды по американскому футболу. Для матча по соккеру пришлось ставить временные ворота, которые в итоге не справились со своей задачей.
Судья принял решение не засчитывать гол в этой ситуации. Счет матча так и остался неизменным — 1:0 в пользу «Бриджпорта».
UPSL — юношеская лига, в которой играют молодые игроки в возрасте до 19 лет.