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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

В США футболист сломал ворота ударом со штрафного: видео

Курьезный случай произошел во время матча американской лиги USPL между командами «Бриджпорт» и «Бостон Стрит».

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма хозяева при счете 1:0 в свою получили право на штрафной в 25 метрах от ворот соперника. Один из игроков «Бриджпорта» вызвался пробить и отправил мяч точно в крестовину. Ворота не выдержали силы удара и сложились пополам.

Матч проходил на стадионе имени Джона Кеннеди, который обычно принимает матчи местной школьной команды по американскому футболу. Для матча по соккеру пришлось ставить временные ворота, которые в итоге не справились со своей задачей.

Судья принял решение не засчитывать гол в этой ситуации. Счет матча так и остался неизменным — 1:0 в пользу «Бриджпорта».

UPSL — юношеская лига, в которой играют молодые игроки в возрасте до 19 лет.

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