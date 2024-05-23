В США футболист сломал ворота ударом со штрафного: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d878485c11725189&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241481&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма хозяева при счете 1:0 в свою получили право на штрафной в 25 метрах от ворот соперника. Один из игроков «Бриджпорта» вызвался пробить и отправил мяч точно в крестовину. Ворота не выдержали силы удара и сложились пополам.

Матч проходил на стадионе имени Джона Кеннеди, который обычно принимает матчи местной школьной команды по американскому футболу. Для матча по соккеру пришлось ставить временные ворота, которые в итоге не справились со своей задачей.

Судья принял решение не засчитывать гол в этой ситуации. Счет матча так и остался неизменным — 1:0 в пользу «Бриджпорта».