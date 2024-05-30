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09:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» дома проиграл «Атланте» несмотря на гол Месси

«Атланта Юнайтед» на выезде обыграла «Интер Майами» (3:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Источник: Reuters

У гостей дублем отметился грузинский нападающий Саба Лобжанидзе (44', 59'), еще один мяч на счету сенегальца Джамала Тьяре (73'). У хозяев единственный гол с передачи Серхио Бускетса забил Лионель Месси (62').

Звездный аргентинец забил 11-й мяч в текущем сезоне МЛС и вышел на третью строчку лучших бомбардиров турнира. Он уступает лишь Кристиану Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиану Аранго («Реал Солт-Лейк»), в активе которых по 13 забитых мячей.

На счету Месси 11 матчей в регулярном сезоне МЛС, в которых он забил 11 мячей и сделал 13 результативных передач. 36-летний аргентинец возглавляет список самых результативных игроков лиги по системе «гол+пас».

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес продлил свою безрезультатную серию до трех матчей. 37-летний уругваец провел в этом сезоне 15 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

«Интер Майами» потерпел третье поражение в МЛС и прервал свою беспроигрышную серию из девяти матчей. При этом клуб Дэвида Бекхэма сумел сохранить лидерство в турнирной таблице, так как их главный преследователь «Цинциннати» в параллельной встрече дома уступил «Нэшвиллу» (0:2).

Следующий матч «Интер Майами» проведет в воскресенье, 2 июня, дома против «Сент-Луис Сити».

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