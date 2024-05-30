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11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Марко Николич покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли»

Бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич покинул пост главного тренера клуба из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Локомотив
Источник: РИА "Новости"

«Футбольный клуб “Шабаб Аль-Ахли” объявляет, что о расставании с главным тренером первой команды Марко Николичем. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ассистент главного тренера будет руководить командой в оставшихся матчах сезона-2023/24», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Николич возглавил «Шабаб Аль-Ахли» летом 2023 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок страны, обыграв в финальном матче «Шарджу» со счетом 6:2.

Перед заключительным туром чемпионата ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками. На первом месте располагается «Аль-Васл», в активе команды 64 очка.

Тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны «Аль-Айн» с 42 очками.

Ранее 44-летний Николич возглавлял московский «Локомотив» с июня 2020 года по октябрь 2021 года и выиграл с «железнодорожниками» Кубок России. После увольнения из «Локо» тренер находился без работы.

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