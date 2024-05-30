Марко Николич покинул пост главного тренера «Шабаб Аль-Ахли»

«Футбольный клуб “Шабаб Аль-Ахли” объявляет, что о расставании с главным тренером первой команды Марко Николичем. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Ассистент главного тренера будет руководить командой в оставшихся матчах сезона-2023/24», — говорится в заявлении на сайте клуба.

Николич возглавил «Шабаб Аль-Ахли» летом 2023 года. Под его руководством команда выиграла Суперкубок страны, обыграв в финальном матче «Шарджу» со счетом 6:2.

Перед заключительным туром чемпионата ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» занимает второе место в турнирной таблице с 55 очками. На первом месте располагается «Аль-Васл», в активе команды 64 очка.

Тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны «Аль-Айн» с 42 очками.