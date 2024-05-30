Более 330 тысяч школьников прошли онлайн-викторину по футболу

Благодаря онлайн-викторине на образовательной платформе Учи.ру школьники 1−11 классов познакомятся с футбольными терминами и узнают любопытные факты о самом популярном виде спорта в мире.

Викторина организована Учи.ру совместно с Российским футбольным союзом в рамках проекта «Футбол в школе» при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». К участию в викторине уже присоединились более 330 тысяч ребят. Онлайн-викторина стала подтверждением того, что футбол пользуется популярностью среди школьников всех возрастов: 72% участников составляют ученики 1−4 классов, а 28% — учащиеся 5−11 классов.

«Мы очень рады, что наша викторина по футболу вызвала повышенный интерес среди школьников. Более 330 тысяч участников за три недели — это замечательный результат, который подтверждает, что этот вид спорта действительно любим и востребован детьми всех возрастов. Уверены, что обретенные в викторине знания и интерес к футболу станут основой для здорового и активного образа жизни подрастающего поколения», — комментирует заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко.

Вопросы адаптированы под разные возрастные группы, что позволяет каждому школьнику участвовать в викторине на равных условиях. Ученики 1−4 классов узнают, за что отвечает футбольный судья, кому вручают «Золотой мяч» и кем был Забивака. Ребятам постарше предстоит разобраться в истории футбола и самых престижных турнирах. По ходу решения задач ученики узнают интересные факты: как болельщики «Ливерпуля» попали в Книгу рекордов Гиннесса, сколько человек может поместиться на самом большом стадионе мира или каким был самый крупный счет в истории футбола.