Криштиану Роналду назвал цели на следующий сезон
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о целях на следующий сезон.
Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о целях на следующий сезон.
«Думаю, что цели на каждый сезон одни и те же: стараться изо всех сил и выиграть титулы. Если возможно, то и получать индивидуальные награды. Но моя главная цель — оставаться таким же, быть тем же Криштиану Роналду, каким вы видели меня в этом сезоне, делать все, что в моих силах и достигать целей с “Аль-Насром” и сборной Португалии. Поддерживать свой уровень — это то, чего я хочу», — приводит слова Роналду Goal.
Ранее Роналду получил «золотую бутсу», как лучший бомбардир саудовской Про-Лиги. В активе нападающего 35 забитых мячей и 11 результативных передач. Он стал рекордсменом лиги по количеству голов.
Криштиану Роналду стал первым в истории лучшим бомбардиром в четырех национальных чемпионатах. Выступая за «Манчестер Юнайтед» он стал лучшим бомбардиром в чемпионате Англии в 2008 году, за «Реал» — в чемпионате Испании в 2011, 2014 и 2015 году, за «Ювентус» — в чемпионате Италии в 2021 году.
39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Контракт форварда действует до конца июня 2025 года.