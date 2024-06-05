Криштиану Роналду назвал цели на следующий сезон

«Думаю, что цели на каждый сезон одни и те же: стараться изо всех сил и выиграть титулы. Если возможно, то и получать индивидуальные награды. Но моя главная цель — оставаться таким же, быть тем же Криштиану Роналду, каким вы видели меня в этом сезоне, делать все, что в моих силах и достигать целей с “Аль-Насром” и сборной Португалии. Поддерживать свой уровень — это то, чего я хочу», — приводит слова Роналду Goal.