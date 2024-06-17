Месси отказался от предложения «Аль-Хиляля» в €1,4 млрд

«Аль-Хиляль» пытался заключить контракт с Месси, когда он уходил из «ПСЖ» в статусе свободного агента.

«Мы общались с Месси, когда у него заканчивался контракт с “ПСЖ”. Мы предлагали ему 1,4 миллиарда евро. Однако он отказался, потому что его семья хотела переехать в Америку. Удивительно, что футболист отклонил такое предложение ради семьи. Он пытался уговорить родных, но отказался без колебаний. Мы уважаем его решение, ведь близкие люди важнее денег», — приводит слова Аль Хаили NIBC.

Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. На его счету 75 матчей, в которых он забил 32 мяча и сделал 35 голевых передач. В Париже Месси стал двукратным чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Летом 2023 года Месси подписал контракт с «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 29 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.