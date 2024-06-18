ФИФА удалила 2,6 млн оскорбительных комментариев в соцсетях

Начиная с чемпионата мира 2022 года в Катаре, SMPS просканировала 30 млн постов и комментариев в отношении 3381 футболистов и 160 команд. В итоге сервис скрыл 2,6 млн оскорбительных комментариев. SMPS также уведомила платформы социальных сетей о почти 31 тыс. случаев оскорбительного контента, что привело к различным санкциям, включая блокировку учетных записей.

Разработка ФИФА была представлена всем 211 членам организации, которые получат к ней доступ для дальнейшей борьбы с буллингом и оскорблениями в соцсетях. Ряд сборных, выступающих на Евро-2024 и Кубке Америки, уже начал использование инструмента.

«Мы уже видели, насколько эффективен был этот сервис на турнирах ФИФА, и вполне логично сделать его доступным для всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, где и когда бы они ни играли. Мы должны защитить от злоупотреблений всех игроков, тренеров, официальных лиц и команды, а также их болельщиков», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Отмечается, что ФИФА финансирует полицейские подразделения на чемпионат Европы в Германии с целью сбора доказательств об оскорблениях в социальных сетях для последующего возбуждения уголовных дел.