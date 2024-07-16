Месси выразил надежду на скорое возвращение после травмы

Ранее сборная Аргентины обыграла Колумбию со счетом 1:0 в финале Кубка Америки. Нападающий итальянского клуба «Интер» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте с передачи Джовани Ло Чельсо забил единственный мяч. В этой встрече Месси получил травму и был заменен на 66-й минуте матча.

«Я в порядке, слава богу, и надеюсь, что скоро вернусь на поле и буду наслаждаться любимым делом. Я очень счастлив, что мы достигли своей цели и завоевали очередной Кубок Америки. Мы — команда и семья. Спасибо всем, кто нас поддерживал», — написал Месси в одной из соцсетей.

37-летний футболист завершил турнир с одним голом и одной голевой передачей в пяти играх.