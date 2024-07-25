Сборная МЛС без Месси разгромно проиграла в Матче всех звезд

Встреча прошла на стадионе в Коламбусе. В составе победителей забитыми мячами отметились Максимилиано Меса, Хуан Франсиско Брунетта, Уссама Идрисси и Херман Бертераме. Единственный мяч в составе проигравших на счету колумбийского форварда «Коламбус Крю» Кучо.

За сборную МЛС сыграли Кристиан Бентеке, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Федерико Бернардески, Уго Льорис и другие игроки.

Прошлые два матча звезд выиграла сборная МЛС.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы. 37-летний футболист получил повреждение в финале Кубка Америки, где сборная Аргентины обыграла Колумбию со счетом 1:0. Месси был заменен на 66-й минуте. Также игру пропустил Луис Суарес, который испытывает дискомфорт в колене.

Ранее «Интер Майами» провел чествование Месси в честь 45-го титула. Кубок Америки стал 45-м в карьере аргентинца. Форвард остается самым титулованным футболистом в истории, второе место в списке занимает бразильский защитник Дани Алвес, у которого 43 титула за карьеру.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года на правах свободного агента. На его счету 29 матчей за американский клуб, в которых аргентинец забил 25 голов и сделал 16 результативных передач.