Оформление в США рабочей визы Миранчука займет до двух недель

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Атланты», клуб МЛС начал оформление рабочей визы для полузащитника Алексея Миранчука, это займет одну или две недели.

30 июля Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.

Миранчук с 2020 года он выступал за итальянскую «Аталанту», в прошедшем сезоне за клуб он провел 41 матч в разных турнирах, забил 4 гола, сделал 12 результативных передач и стал победителем Лиги Европы.