Оформление в США рабочей визы Миранчука займет до двух недель
Российский футболист Алексей Миранчук подписал контракт с американским клубом «Атланта Юнайтед» до конца декабря 2027 года.
Российский футболист Алексей Миранчук подписал контракт с американским клубом «Атланта Юнайтед» до конца декабря 2027 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Атланты», клуб МЛС начал оформление рабочей визы для полузащитника Алексея Миранчука, это займет одну или две недели.
30 июля Миранчук перешел в американский клуб из итальянской «Аталанты», подписав контракт до конца декабря 2027 года.
Миранчук с 2020 года он выступал за итальянскую «Аталанту», в прошедшем сезоне за клуб он провел 41 матч в разных турнирах, забил 4 гола, сделал 12 результативных передач и стал победителем Лиги Европы.
С 2013 по 2020 год Миранчук выступал за московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России (2018) и трехкратным обладателем кубка страны (2015, 2017, 2019). В составе сборной России полузащитник провел 45 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.