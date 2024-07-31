Все началось со двора и общего мяча: Федор Чалов, Роман Нагучев и Владислав Карапузов в новом проекте Дзена и «Ничего Обычного»

Специально для проекта «Где живут мечты» Дзен и «Ничего Обычного» пообщались с известными футболистами на коробках, где прошло их детство и началась профессиональная карьера, а еще — рассказали необычные истории профессионалов, которые попали в большой футбол из двора. На канале «Спорт-Экспресс» в Дзене можно найти эксклюзивные интервью Федора Чалова, Романа Нагучева, Владислава Карапузова, Евгения Спирякова, Артема Ипполитова и других про дворовый футбол.

В лимитированной коллекции одежды Дзена и «Ничего Обычного» — базовые предметы, которые пригодятся во время игры во дворе. В нее вошли: джерси, в полосках которой живет Дзен-паттерн, а на рукаве — дворовый мяч; худи и футболки — с подлинными моментами жизни, пока идет игра; и мешок для бутс, в котором не только сменка, но и планы и надежды на то, что «все может быть именно сегодня, именно сейчас».