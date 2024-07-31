Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
СШ Ленинградец
Динамо СПб
Футбол. Кубок России
1-й тайм
СШОР 1 - Кристалл
Звезда СПб
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Химки
Оренбург
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Победа
Ангушт
Футбол. Еврокубки
18:00
Ауда
Клифтонвилл
Футбол. Кубок России
18:00
Broke Boys
Квант
Футбол. Кубок России
18:00
Нарт Ч
Биолог-Новокубанск
Футбол. Кубок России
18:30
Спартак
Динамо
Футбол. Кубок России
19:00
Псков
Луки-Энергия
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
Динамо Брл
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
20:00
Фехервар
Сумгаит
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
20:15
Мидтьюлланн
УЭ Санта-Колома
Футбол. Еврокубки
21:00
Маккаби
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизан
Динамо К
Футбол. Кубок России
21:00
Ахмат
Пари Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
21:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
21:30
Ягеллония
Паневежис
Футбол. Еврокубки
21:30
Аустрия
Ильвес
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Сараево
Футбол. Еврокубки
21:45
Динамо Мн
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:45
Морнар
Раднички К
Футбол. Еврокубки
22:00
Борац Б-Л
ПАОК
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
Динамо Вл
Все события
14:29 (мск), источник: Спорт Mail

Все началось со двора и общего мяча: Федор Чалов, Роман Нагучев и Владислав Карапузов в новом проекте Дзена и «Ничего Обычного»

Контентная платформа Дзен и творческое объединение «Ничего Обычного» представили проект о дворовом футболе в России — «Где живут мечты». В его основе — истории обычных людей и известных футболистов, для которых все началось со двора и общего мяча. Они нашли отражение и в лимитированной коллекции одежды для дворового футбола — в нее вошли джерси с вышивкой для игры на улице, худи и футболки с подлинными моментами из жизни на коробке, а также мешок для бутс с принтом футбольной коробки.

Специально для проекта «Где живут мечты» Дзен и «Ничего Обычного» пообщались с известными футболистами на коробках, где прошло их детство и началась профессиональная карьера, а еще — рассказали необычные истории профессионалов, которые попали в большой футбол из двора. На канале «Спорт-Экспресс» в Дзене можно найти эксклюзивные интервью Федора Чалова, Романа Нагучева, Владислава Карапузова, Евгения Спирякова, Артема Ипполитова и других про дворовый футбол.

В лимитированной коллекции одежды Дзена и «Ничего Обычного» — базовые предметы, которые пригодятся во время игры во дворе. В нее вошли: джерси, в полосках которой живет Дзен-паттерн, а на рукаве — дворовый мяч; худи и футболки — с подлинными моментами жизни, пока идет игра; и мешок для бутс, в котором не только сменка, но и планы и надежды на то, что «все может быть именно сегодня, именно сейчас».

Проект Дзена и «Ничего Обычного» создан из историй, рожденных на площадках и футбольных коробках, а коллекция одежды — из того, кем люди видят себя на поле, где они сами и лига, и чемпионы. На специальном лендинге «Где живут мечты» представлена первая интерактивная карта футбольных коробок в России — здесь каждый пользователь может добавить коробку и рассказать свою историю о ней.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь