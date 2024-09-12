Лебеденко: В России футбол не развивается так, как в Европе

«Весь футбол — за границей. Как ни крути, в России он не развивается как в Европе. Тут у нас большие деньги, поэтому все остаются. Если бы агенты давали шанс ребятам проявить себя в Европе, то все бы поехали. Но никто не хочет ждать, пока он через пять-семь лет станет топ-игроком в Европе, и только спустя время получать большие деньги», — сказал Лебеденко в интервью изданию «Чемпионат».