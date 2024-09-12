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Лебеденко: В России футбол не развивается так, как в Европе

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Торпедо» Игорь Лебеденко объяснил, почему футболисты предпочитают оставаться в российских клубах.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игорь Лебеденко сравнил развитие футбола в России и Европе.

«Весь футбол — за границей. Как ни крути, в России он не развивается как в Европе. Тут у нас большие деньги, поэтому все остаются. Если бы агенты давали шанс ребятам проявить себя в Европе, то все бы поехали. Но никто не хочет ждать, пока он через пять-семь лет станет топ-игроком в Европе, и только спустя время получать большие деньги», — сказал Лебеденко в интервью изданию «Чемпионат».

Также футболист ответил на вопрос, была ли у него возможность в какой-то момент карьеры уехать в Европу.

«Никогда не получал конкретного предложения. Были только варианты поехать в украинский клуб в 2007 году, чтобы оттуда транзитом попасть в Европу. У меня тогда не срослось в “Сатурне”. После разговора с тренером вообще оказался в дубле», — добавил Лебеденко.

17 августа 2024 года 41-летний Лебеденко сыграл прощальный матч против «Нефтехимика», ставший 250-м матчем за «Торпедо», после чего объявил о завершении игровой карьеры. Футболист получал вызовы только в молодежную сборную России.