Лебеденко: В России футбол не развивается так, как в Европе

Игорь Лебеденко сравнил развитие футбола в России и Европе.
«Весь футбол — за границей. Как ни крути, в России он не развивается как в Европе. Тут у нас большие деньги, поэтому все остаются. Если бы агенты давали шанс ребятам проявить себя в Европе, то все бы поехали. Но никто не хочет ждать, пока он через пять-семь лет станет топ-игроком в Европе, и только спустя время получать большие деньги», — сказал Лебеденко в интервью изданию «Чемпионат».
Также футболист ответил на вопрос, была ли у него возможность в какой-то момент карьеры уехать в Европу.
«Никогда не получал конкретного предложения. Были только варианты поехать в украинский клуб в 2007 году, чтобы оттуда транзитом попасть в Европу. У меня тогда не срослось в “Сатурне”. После разговора с тренером вообще оказался в дубле», — добавил Лебеденко.
17 августа 2024 года 41-летний Лебеденко сыграл прощальный матч против «Нефтехимика», ставший 250-м матчем за «Торпедо», после чего объявил о завершении игровой карьеры. Футболист получал вызовы только в молодежную сборную России.